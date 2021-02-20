Махачкала, , 12:39 — REGNUM В Дагестане число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось в течение последних дней до 60. Этот показатель в два с половиной раза меньше, чем в январе 2021 года, когда ежедневно выявлялось более 150 заболевших.

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По данным оперативного штаба на 20 февраля, общая численность носителей коронавируса составила в Дагестане 29 411 человек. Из них справились с болезнью 27 020 пациентов.

Ежедневный прирост числа смертельных случаев от последствий COVID-19 снизился до 4−5 в день. За минувшие сутки скончались от опасной инфекции четыре жителя республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе с начала массовой вакцинации были сделаны прививки от коронавируса более 6000 человек.

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