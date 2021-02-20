Тольятти, Самарская область, , 12:39 — REGNUM Уголовное дело по факту отравления школьников возбуждено в Тольятти. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По предварительной информации, 18 февраля текущего года в Тольятти 34 ученика школы и два педагога обратились к врачам с признаками отравления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ или оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья и жизни людей.

19 февраля 2021 года в средствах массовой информации были опубликованы данные о том, что у учащихся школы города Тольятти выявлены признаки отравления.

Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани СК начал проверку из-за отравления юных спортсменов из Крыма