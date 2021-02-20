Москва, , 12:45 — REGNUM Почти 90% российских граждан признают эффективность световозвращателей в качестве средств безопасности, но пользуются ими менее трети. Таковы итоги опроса, проведённого по инициативе Госавтоинспекции, сообщает 20 февраля ТАСС.

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России отметили, что световозвращающие элементы в тёмное время суток и в условиях непогоды обеспечивают безопасность пешеходов. С этим согласны почти 90% участников дорожного движения, при этом около 70% их них знают, сколько световозвращателей должно быть и как они должны крепиться.

«Однако на практике их используют менее трети опрошенных», — сказал представитель ведомства.

Объясняя причины неиспользования таких элементов, 50% отметили, что не привыкли, ещё 17% пожаловались на их «детский дизайн», а 8% сообщили, что не знают, где их купить.

С детьми ситуация обстоит лучше. Всё чаще родители стараются обезопасить детей на дороге, используя как встроенные, так и съёмные элементы.

Опросо проводился на платформе экспертного центра «Движение без опасности» в январе 2021 года. Всего было опрошено 5 тыс. совершеннолетних жителей РФ.