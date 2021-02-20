Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM В Ленинградской области на текущей неделе свёрнуто еще 400 временных «коронавирусных» коек. В настоящий момент их осталось 1394, из которых более 35,8% коек свободны. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области.

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Благодаря стабилизации ситуации с коронавирусом стационары региона плавно возвращаются к обычному ритму работы. В частности, в систему оказания плановой помощи вернулись места в Рощинской, Гатчинской, Кировской, Тихвинской, Волховской и Гатчинской больницах.

«В зависимости от эпидемиологической обстановки к закрытию в марте готовятся еще 415 коек», — отметили в региональном комздраве.

На 20 февраля в регионе развернуто 1394 коек для пациентов с COVID-19, из них свободно — 500 (35,87%). В палатах реанимации остаются незанятыми 158 коек.

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