Ростов-на-Дону, , 12:34 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 315 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUMсообщили в донском правительстве 20 февраля. Это на пять случаев меньше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса установлены в 40 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (121), Таганроге (15), Новочеркасске (14) и Неклиновском районе (11). Более 27% получивших положительный результат теста на коронавирус — жители региона в возрасте старше 66 лет, 4,5% — дети.

Общее число заражений коронавирусом в Ростовской области достигло 70 тыс. 641 человека.

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