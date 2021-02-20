Нижнекамск, Татария, , 12:46 — REGNUM В Нижнекамском районе Татарии 20 февраля пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали возгорание в производственном здании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Информация о пожаре поступила в 09:15 (мск). Загорелся производственный цех, расположенный в селе Нижнее Афанасьево. Локализовать огонь удалось в 10:27 (мск). Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. метров. В тушении огня принимали участие 20 единиц спецтехники и 59 человек.

По информации местных СМИ, горел одноэтажный склад, в котором хранились полимерная подложка для ламината и готовая продукция. Погибших и пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2020 году сотрудники МЧС по городу Казани спасли 285 человек, в том числе 51 ребенка. Всего единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) при управлении гражданской защиты Исполкома Казани обработала более 321,7 тыс. вызовов.

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