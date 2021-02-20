Москва, , 12:32 — REGNUM Санкции, введённые властями Украины и СНБО страны в отношении украинского политика Виктора Медведчука, являются примером противоправного абсурда. Об этом говорится в заявлении заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, поступившем в ТАСС.

«Украинские власти вновь доказали, что готовы бесконечно упражняться в противоправном абсурде. Им оказалось мало недавнего закрытия нескольких оппозиционных каналов. И вот очередной политический пируэт — введение санкций против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко», — говорится в заявлении Медведева.

По его словам, внесудебные ограничения на Украине сравнимы с решением «троек» НКВД в годы «большого террора» в СССР: «Официальный Киев совершил прорыв в развитии демократии — ввел ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда. Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей типа судебных разбирательств решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти».

При этом Медведев подчеркнул, что действия «политической инквизиции» Украины вряд ли остановят падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.