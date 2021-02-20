Париж, , 13:31 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления перед депутатами Национального собрания, заявил, что нуждается в «восьми или десяти днях», чтобы понять, следует ли «усилить или смягчить ограничения», направленные на борьбу с пандемией. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает Le Figaro.

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«Нам нужно от 8 до 10 дней, чтобы решить нужно ли усилить или смягчить ограничения», — заявил Макрон, поставив под вопрос недавнюю отмену карантина.

Две недели назад лидер Франции решил не вводить очередной, третий, карантин в стране, чтобы дать гражданам «продохнуть», но в связи с отсутствием снижения ежедневного прироста количества заразившихся SARS-CoV-2 может пересмотреть свое решение в течение нескольких дней.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции выявили 24 116 случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,560 млн.

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