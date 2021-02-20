Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие суки выявили 184 новых носителей коронавируса, что на четыре человека меньше, чем сутками ранее. При этом в регионе продолжается рост числа летальных исходов от COVID-19, за сутки подтверждены еще 13 смертей. Об этом 20 февраля сообщили в федеральном оперативном штабе.

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В свою очередь в региональном оперштабе отметили, что 184 новых зараженных выявлены в 74 населенных пунктах в 16 районах Ленобласти. Наибольшее число инфицированных выявлено в Тихвине (17), Гатчине (12) и в Выборге (10).

При этом в Ленобласти сокращается количество коек, развернутых для пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Так, за прошедшие сутки их стало на 104 меньше, чем было 19 февраля. На данный момент, как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Ленобласти, развернуто 1394 таких инфекционных коек. Из них свободно 500 коек (35,87%), в том числе 158 реанимационных.

Всего с начала пандемии в Ленинградской области выявлено 34 718 зараженных, из низ 31 327 человек выздоровели, в том числе 168 — за прошедшие сутки. Умерли от ковида 572 человека. Продолжают лечение 2819 жителей региона.

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