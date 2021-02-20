Ставрополь, , 12:30 — REGNUM В Ставропольском крае за минувшие сутки выявлено наименьшее число заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба на 20 февраля, этот показатель составил 152 человека. Вместе с тем число выздоровевших за те же сутки составило 231 человек.

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Общее количество носителей коронавируса за все время пандемии в Ставропольском крае достигло 46 509 человек. Из них сумели справиться с болезнью 42 205 пациентов.

Число случаев летального исхода от осложнений, вызванных COVID-19, составило в крае 1035. Ежедневно на Ставрополье умирают от трех до шести жителей. Накануне скончались шесть человек.

По данным краевого минздрава, в настоящее время лечение в стационаре получают 1695 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В тяжелом состоянии находится 251 их них, в том числе 28 поддерживаются аппаратами ИВЛ.