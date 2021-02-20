Саранск, , 12:29 — REGNUM В Мордовии рассматривают возможность создания регионального телемедицинского центра. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи врио главы республики Артема Здунова с представителями компании «Доктор рядом», которая работает в сфере телемедицинских услуг, сообщает пресс-служба правительства региона.

Гендиректор компании Денис Швецов предложил создать центр консультаций на базе технологической платформы, разработанной отечественными специалистами. Около 1 тыс. врачей по 30 специализациям уже ведут виртуальные приемы на платформе компании.

«Их консультации станут доступны для всех жителей Мордовии, в том числе в удаленных сельских населенных пунктах», — подчеркнул Швецов. Он добавил, что к работе в телемедицинском центре можно будет подключить и специалистов из Мордовии.

По итогам встречи руководитель республики поручил правительству региона проработать варианты сотрудничества с компанией.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года глава Минздрава РФ Михаил Мурашко говорил, что телемедицина имеет большое будущее и является одним из наиболее быстро растущих сегментов здравоохранения. Однако он подчеркнул, что дистанционные формы медицины не заменят «в полной мере осмотра врачом, <…> телемедицина — это дополнение к визиту к врачу».

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