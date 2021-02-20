Москва, , 12:34 — REGNUM Десятку нужных и интересных подарков для автомобилистов на День защитника Отечества назвали специалисты портала Autonews.

Возглавил список набор автомобилиста, куда входят не только нужные по закону аптечка, аварийный знак и огнетушитель, но также трос, динамо-фонарик, светоотражающий жилет, набор отверток и перчаток, а также противооткатный башмак. Все это собрано в сумке с замком, которую автолюбитель может сам, при необходимости, пополнить. Стоимость такого набора составляет от одной до двух тысяч рублей.

С ростом числа платных дорог не менее необходимой вещью в арсенале водителя становится транспондер. Цена на него составляет не более двух тысяч рублей.

Кроме того, отличным подарком автовладельцам может стать алкотестер, стоимость которого составляет от 200 рублей до нескольких тысяч.

Необходимая вещь в машине — это автомобильный пылесос. Однако стоимость такого подарка может составлять 1000 — 5000 рублей.

Также автомобилисту могут понадобится новый насос для подкачки шин, набор инструментов, органайзеры для салона, ароматизаторы и саше. Интересным и нужным подарком может стать стол, который крепится на руль. На нем можно не только принимать пищу, но и разместить ноутбук.

Ещё один полезный подарок автомобилисту — это автомобильное одеяло, которое состоит стекловаты.

Ранее были названы имена водителей, которые чаще других попадают в ДТП. Возглавили список, по данным страховой компании «Согласие», водители автомобилей с именами: Егор, Андрей, Евгений и Алексей.

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