Самара, , 12:32 — REGNUM Морозы до — 38 °C ожидаются в Самарской области. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Приволжское управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что 21 февраля до 25 февраля текущего года в регионе будет фиксироваться аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 °C и более.

Так, в ночное время 21 февраля и 22 февраля по области столбик термометра может опускаться до — 35 °C. Температура днем может опуститься до — 22 °C мороза. 22 февраля днем может пройти небольшой снег.

А 23 февраля ночью в регионе ожидаются морозы до — 38 °C, а днем температура воздуха может опуститься до — 27 °C. Местами изморозь.

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