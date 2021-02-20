Рязань, , 12:34 — REGNUM Полностью или частично отменены занятия в 12 муниципальных образованиях Рязанской области 20 февраля. Причиной стала низкая температура воздуха, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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В Сасово и Сасовском районе ограничены занятия в начальной школе, в Шацком и Касимовском районах учёба приостановлена и для средней школы. Полностью или частично отменены занятия с 1 по 11 классы в восьми муниципальных образованиях. В штатном режиме работают общеобразовательные учреждения 16 муниципалитетов.

Случаи аварий инженерных систем и коммуникаций в образовательных организациях не зафиксированы.

В Рязанской области с 14 по 20 февраля сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 — 12 градусов.