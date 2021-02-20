20 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Вряд ли случайно на Варшаву сейчас выходят лишь американские силовики, как глава Совета национальной безопасности США и министр обороны, но молчат представители Белого дома и Госдепартамента. Вашингтону нечего политически предложить Польше. Варшаве пора переосмыслить свою внешнюю политику в условиях, когда «Северный поток – 2» и частично украинский вопрос больше не будут определять отношения США и ЕС с Россией.

Станислав Стремидловский, , 14:33 — REGNUM Президент США Джозеф Байден на виртуальной Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года высказался в адрес России. «Путин пытается ослабить европейский проект и наш альянс НАТО, — заявил Байден. — Он хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость, потому что Кремлю намного легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем вести переговоры с сильным и сплоченным трансатлантическим сообществом. Вот почему отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важной задачей для Европы и Соединенных Штатов».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Слова Байдена вызвали официальный энтузиазм в Варшаве. По словам представителя канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, «акцент на трансатлантическом сотрудничестве и коллективной безопасности, отказ от видения России как политического партнера — это темы выступления президента США, под которым мы можем полностью подписаться». Щерский особо отметил то, что «Байден указал на цель России — ослабить и разделить Европу». А это и «польский взгляд на газопровод «Северный поток — 2», и на углубление германо-российских отношений в части импорта газа в Европу. Польша предупреждает, что «Северный поток — 2» — это проект, который разделяет и ослабляет Европу, и это также было очень ясно сегодня в речи Байдена». Однако в пятницу, 19 февраля, когда президент произносил свою речь, Госдепартамент США отправил в Конгресс отчет о санкциях по «Северному потоку — 2», в котором указаны всего две российские компании, ранее помещенные в «черный список» администрацией Дональда Трампа, не говоря уже о том, что в нем отсутствуют какие-либо немецкие или иные европейские компании.

Северный Поток-2 Gazprom.ru

По мнению американского портала NBC News, «отчет, скорее всего, разочарует правительства стран Центральной и Восточной Европе, которые решительно выступают против «Северного потока — 2», утверждая, что он может предоставить России экономические рычаги воздействия и сделать их более уязвимыми для давления со стороны Москвы». Негативно восприняли действия Госдепа и в Киеве. «Тот, кто сейчас препятствует введению санкций в полном объеме, оказывает Владимиру Путину услугу, — заявил уполномоченный украинского концерна «Нафтогаз» по работе с органами государственной власти Вадим Гламаздин. — С точки зрения Украины, мы просто не можем представить, что подобного хочет президент Байден». Но так ли это невозможно? В феврале сего года ряд изданий сообщали, что Берлин предложил Вашингтону в обмен на согласие не мешать достройке «Северного потока — 2» механизм, который даст Германии возможность перекрывать работу газопровода, как только появится «угроза для Украины». Вполне возможно, что Белый дом согласился с этой концепцией, что передает Киев под опеку немецких властей, отвергая тем самым призывы украинских политиков ввести США в нормандский формат.

Для Варшавы это означает утрату важнейшей площадки, на которой и вокруг которой она разыгрывала антироссийскую карту. Польше придется искать другие «острые вопросы», которые можно было бы развернуть против Москвы, а их нет. Правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) не может апеллировать к «европейским ценностям», поскольку институты Евросоюза давно обвиняют ее саму в подрыве принципа верховенства права, наступлении на свободу слова, политическом давлении на активистов ЛГБТ. А геополитические интересы Польши в изложении PiS не совпадают с курсом Франции и Германии, стран-локомотивов ЕС. Как отметил в ходе Мюнхенской конференции президент Эммануэль Макрон, «нам нужно вместе заново построить архитектуру общей безопасности», что должно «включать в том числе диалог с Россией». В свою очередь, канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что «важно выработать общую трансатлантическую повестку по отношению к России», а это подразумевает и различные предложения о сотрудничестве.

Фонтан Дружба народов, ВДНХ anta t

Речь идет о конфигурации, в которой США, Германия, Франция, Россия и Китай будут определять новые союзы и альянсы. Многое еще не предрешено, поэтому сегодня активно выдвигаются самые различные предложения. Так, в опубликованной на страницах польского портала Onet статье главы компании Geopolitical Intelligence Services принца Михаэля фон Лихтенштейна говорится о необходимости отказа Европы от высокомерия по отношению к Москве. «Россия, Турция и Европа нужны друг другу, — пишет принц. — Например, в части помощи России в развитии Сибири. У Запада есть необходимый капитал, технические знания и человеческие ресурсы. Проект может стать возможным благодаря двум важным уступкам: Запад должен будет отказаться от поддержки действий по смене власти в России, а Москва должна будет уважать территориальную целостность своих соседей». Есть ли здесь место Польше, видят ли ее тут? Этого не заметно не только со стороны Берлина и Парижа, но также и США.

Вряд ли случайно на Варшаву сейчас выходят лишь американские силовики, как глава Совета национальной безопасности США и министр обороны, однако молчат представители Белого дома и Госдепартамента. Вашингтону нечего политически предложить Польше. Даже по части инициативы «Троеморья» со стороны новых американских властей слышны намеки на то, что это сугубо европейское дело, а значит, прежней поддержки проекта, что было при Трампе, правящая польская партия больше не увидит. Варшаве пора переосмыслить свою внешнюю политику в условиях, когда «Северный поток — 2» и частично украинский вопрос больше не определяют отношения США и ЕС с Россией. Эту страницу перелистнули, пора писать новую.