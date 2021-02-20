Москва, , 12:28 — REGNUM Монолитные работы на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы завершены на 92%. Об этом 20 февраля сообщил журналистам вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

По его словам, тоннелепроходческий щит скоро закончит проходку южного участка БКЛ.

«На перегоне между станциями «Новаторская» и «Воронцовская» завершено устройство жёсткого основания тоннелей и верхнего строения пути, ведётся проходка последнего тоннеля на участке», — рассказал заместитель мэра.

На «Новаторской» в первом вестибюле уже смонтированы эскалаторы, монтируется оборудование тягово-понизительной подстанции.

На южном участке БКЛ будут построены станции «Воронцовская», «Новаторская» и «Зюзино». На всех трёх монолитные работы близятся к концу.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сокольнической линии построят первую в Москве отапливаемую наземную станцию метрополитена.