Москва, , 12:24 — REGNUM Российские банки хотят получить право не выполнять в ряде случаев решения судов о денежных переводах клиентов кредитных организаций. Письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) направлено в Минюст РФ, передаёт РБК.

Исполнительные листы могут использоваться мошенниками в целях хищения средств заёмщиков, поэтому банки намерены добиваться изменения законодательства. Сейчас отказ невозможен даже при подозрении в краже.

Данная мера поможет предотвратить случаи мошенничества и распространения поддельных документов, при помощи которых преступники могут завладеть доступом к банковским счетам граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России столкнулись с новым видом интернет-мошенничества, которое совершается от лица Центрального банка РФ.

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