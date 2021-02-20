Киев, 20 февраля 2021, 12:31 — REGNUM Действия украинской власти являются «торжеством беспредела, анархии и беззакония». Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, комментируя санкции, введённые против него Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Заявление политика опубликовала пресс-служба ОПЗЖ.
Медведчук добавил, что президент Украины Владимир Зеленский перешёл последние нравственные границы, введя санкции в отношении супруги главы ОПЗЖ Оксаны Марченко.
Депутат пообещал продолжить политическую борьбу, подчеркнув, что не собирается покидать Украину, как ожидают его оппоненты:
Напомним, ранее СНБО Украины ввёл санкции против Медведчука и его окружения, не имея на то никаких правовых оснований.
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По мнению главы Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, решение властей Украины могло быть согласовано с посольством США.
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