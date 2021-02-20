Мадрид, 20 февраля 2021, 12:23 — REGNUM Мадридский «Реал» ведёт переговоры с потенциальным спонсором, чтобы покрыть дефицит бюджета, который составляет €300 млн. Об этом 20 февраля сообщает The Times.
Отмечается, что пандемия коронавируса сильно ударила по финансовому состоянию «Реала». В связи с этим мадридский клуб начал переговоры с компанией Qiddiya, владеющей крупнейшим тематическим парком в Саудовской Аравии.
По информации издания, в ходе переговоров обсуждались 10-летние контракты на €150 млн и возможность финансирования женской команды клуба.
Таким образом «Реал» хочет восполнить дефицит бюджета, который составляет €300 млн. Ранее клуб заключил контракт с американской компанией Providence на €205 млн до 2027 года.