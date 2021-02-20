Москва, , 12:23 — REGNUM Очередной запрос по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, направленный Генеральной прокуратурой РФ в компетентные органы Германии, вновь оставлен без ответа. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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«На запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21.01.2021 от компетентных органов ФРГ поступил ответ, содержащий очередной отказ от сотрудничества по выяснению обстоятельств, повлекших госпитализацию Навального», — подчеркнули в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что тональность поступившего от иностранных коллег письма и его содержание вызывают у российской стороны глубокое сожаление.

«Очевидно, что германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобные для неё вопросы», — добавили в Генпрокуратуре РФ, заявив, что подобные действия со стороны Берлина «невозможно расценить иначе как игнорирование обязательств, вытекающих из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам».

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Как сообщало ИА REGNUM, это уже пятый запрос, направленный российской стороной в Германию, по делу Алексея Навального. Предыдущий, четвёртый запрос, об оказании правовой помощи с просьбой установить адрес электронной почты, с которого в день экстренной госпитализации блогера направлялись сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры в Омске, был направлен Генпрокуратурой в Федеральное ведомство юстиции Германии в конце сентября 2020 года. В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что и этот запрос, как и все предыдущие, германская сторона оставила без ответа.