Москва, 20 февраля 2021, 12:23 — REGNUM Очередной запрос по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, направленный Генеральной прокуратурой РФ в компетентные органы Германии, вновь оставлен без ответа. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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В прокуратуре отметили, что тональность поступившего от иностранных коллег письма и его содержание вызывают у российской стороны глубокое сожаление.
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Как сообщало ИА REGNUM, это уже пятый запрос, направленный российской стороной в Германию, по делу Алексея Навального. Предыдущий, четвёртый запрос, об оказании правовой помощи с просьбой установить адрес электронной почты, с которого в день экстренной госпитализации блогера направлялись сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры в Омске, был направлен Генпрокуратурой в Федеральное ведомство юстиции Германии в конце сентября 2020 года. В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что и этот запрос, как и все предыдущие, германская сторона оставила без ответа.