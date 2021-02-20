Краснодар, , 12:22 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 20 февраля в пресс-службе регионального оперативного штаба. Накануне, 19 февраля, сообщалось о 165 новых носителях инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

«В Краснодаре выявлено 55 случаев, в Сочи — 10, в Усть-Лабинском районе — восемь. В Динском районе заболели семь человек, в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе — по пять. По четыре новых пациента в Армавире, Брюховецком, Выселковском, Ейском, Славянском, Тихорецком, Тбилисском, Павловском районах», — уточнили в региональном оперштабе.

За минувшие сутки скончались 16 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Всего в Краснодарском крае подтверждено 37 176 случаев заражения, в том числе у 2 686 детей. Выздоровели 30 908 пациентов, скончались 1807 пациентов.

В ковид-госпиталях Краснодарского края на 20 февраля проходят лечение 1155 человек, в том числе 84 пациента находятся в тяжёлом состоянии, на ИВЛ и на ЭКМО. 3306 пациентов лечатся на дому.