Кемерово, , 12:22 — REGNUM В Кемеровской области будут судить генерального директора угольного холдинга. Он обвиняется в коммерческом подкупе в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, в феврале 2020 года 54-летний гендиректор, чтобы наладить новый канал продажи угольной продукции за рубеж и увеличить прибыль организации, предложил представителю польской фирмы по закупкам на территории России сделку: за 5 тысяч долларов США продать уголь за границу по цене выше рыночной за тонну. Об этом стало известно сотрудникам регионального управления ФСБ России и все дальнейшие встречи проходили под их контролем.

В рамках уголовного дела прошли обыски в жилище подозреваемого, на его рабочем месте и у лиц, имеющих отношение к указанным сделкам. Также проведены лингвистическая и фоноскопическая экспертизы.

В ведомстве уточнили, что со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал. Дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.