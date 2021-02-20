Архангельск, , 12:21 — REGNUM Жители Архангельской области продолжают жаловаться на повышение платы за отопление.

Как сообщили ИА REGNUM в Центре управления регионом, только в феврале от жителей области поступило более 70 жалоб на завышенные счета. Среди обратившихся — жители Архангельска, Северодвинска, Коряжмы и Няндомы.

Напомним, жалобы на подорожавшее тепло стали поступать в различные ведомства еще в январе. После многочисленных обращений прокуратура Архангельской области начала проверку. О ее результатах ведомство пока не сообщило. В ТГК-2 рост платы объяснили сильными морозами.