Курган, , 12:21 — REGNUM В селе Лебяжье Далматовского района Курганской области открылась новая роботизированная молочная ферма. Об этом 20 февраля губернатор Зауралья Вадим Шумков сообщил в своём аккаунте сети Instagram.

«Проект получился классный — 110 млн рублей инвестиций и новые рабочие места. По нескольким направлениям получил господдержку. Рядом же будем строить новое жильё для работников ферм», — отметил глава региона.

Ферма рассчитана на 150 голов скота. Доить и кормить коров будут умные машины.

«Применение роботов для доения коров позволяет получать молоко высшего качества при минимальном участии человека. Исключая человеческий фактор, робот чётко соблюдает всю последовательность операций и выбирает оптимальный режим доения для каждого животного, минимизируя стресс, что положительно сказывается на величине надоев, здоровье коровы и качестве молока», — отмечают в региональном департаменте АПК.

По информации департамента, 40% стоимости кормозаготовительной техники хозяйству компенсировал областной бюджет — это 30 млн рублей. Инвестору вернётся 65% затрат на приобретение племенного скота — 7 млн рублей. Отмечается, что для фермы в Лебяжьем уже приобретены 160 племенных тёлок голштинской породы.