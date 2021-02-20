Москва, , 12:31 — REGNUM Современный рынок труда характеризуется высокой неопределенностью — многие профессии теряют свою актуальность, и в тоже время формируются потребности в новых компетенциях, особенно из области soft skills и digital skill, заявил и.о. ректора, первый проректор Томского государственного университета (ТГУ) Виктор Дёмин на пресс-конференции, посвященной сотрудничеству учебного заведения и регионального департамента труда и занятости. Чтобы соответствовать требованиям рынка, система профессионального образования ТГУ перезагрузила имеющиеся программы и разработала новые образовательные продукты, успешно внедряемые в практику благодаря партнёрству с исполнительными органами власти.

Пресс-конференция, посвящённая сотрудничеству Томского государственного университета и регионального департамента труда и занятости

«Помимо собственно дополнительного профессионального образования мы рассматриваем вопросы трудоустройства, поскольку они неразрывно связаны. У нас есть собственная платформа UniProfi, которая позволяет работодателям связываться со студентами. Вакансии, которые работодатель предлагает на эту платформу, автоматически попадают в личные кабинеты тех студентов, которые лучше подходят этому работодателю», — сообщил Виктор Дёмин. По его мнению, если говорить о программах допобразования и последующем трудоустройстве, то совершенно необходимо взаимодействие с региональной службой занятости.

ТГУ готов делиться с другими университетами успешным опытом взаимодействия с департаментом труда и занятости, помогать им выстраивать отношения с региональными органами власти и вместе формировать программы дополнительного профессионального образования, добавил принимавший участие в пресс-конференции директор Института дистанционного образования ТГУ Михаил Шепель.

По его словам, исторически сложилось, что Томский университет сотрудничает в рамках образовательной деятельности с большим количеством регионов. И в этом фокусе значимость дополнительного профессионального образования сегодня очень велика. Отсюда и логика создания специального центра для взаимодействия с другими университетами именно в части ДПО.

«При этом обязательным условием такого сотрудничества выступает наличие промпартнеров и крепких взаимоотношений с региональными центрами занятости», — уточнил Михаил Шепель.

Замдиректора Института дистанционного образования ТГУ Виктория Дубровская рассказала о проекте акселерации программ смешанного и онлайн-обучения, который недавно стартовал в университете.

«Мы понимаем, что на протяжении обучения далеко не все программы сохраняют свою актуальность, что постоянно необходимо их корректировать, оставаясь в контакте с рынком. Сейчас мы отобрали несколько пилотных программ, которые попробуем перестроить, чтобы эту задумку реализовать», — сообщила она, отметив, что около трети онлайн-курсов, которые сейчас предлагаются ТГУ, были разработаны в сотрудничестве с партнёрами из бизнеса и промышленности.

По словам начальника департамента труда и занятости населения Томской области Светланы Грузных, лучшие шансы быстро найти работу сегодня имеются у людей с высшим образованием либо с приобретёнными актуальными компетенциями. Им достаточно пары месяцев для того, чтобы снова вернуться в число работающих граждан.

«Тот подход, который мы сегодня совместно с университетом вырабатываем, нацелен на человека, его благополучие и карьерный рост. С такой миссией мы открыли кадровый центр «Работа в России», и все процессы, которые сегодня там происходят, настроены на индивидуальную работу под человека, на построение индивидуальной карьерной траектории. Благодаря взаимодействию с ТГУ мы сегодня получаем большой ресурс, способный решать задачи трудоустройства граждан, которые остро встали в период пандемии. Первые результаты такого сотрудничества мы уже видим. Это пилотный проект содействия в построении предпринимательской инициативы. Мы надеемся, что этот образовательный продукт даст гражданам необходимые практику и профессиональную компетенцию», — подчеркнула Грузных.

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