Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM Свердловские медики подтвердили новые 219 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 19 февраля 2021 года в Свердловской области выявили 216 носителей коронавируса (суточный минимум за всю зиму 2020−2021 года). Всего в регионе подтверждено 76 140 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

Диагноз подтвердили жителям Екатеринбурга (79 человек), Арамильского, Артинского, Ачитского, Белоярского и Бисертского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Дегтярска, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Серова, Староуткинска, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, посёлка Уральский, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе проходит массовая вакцинация от COVID-19. Ставить прививку стали даже в помещениях некоторых торговых центров.

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