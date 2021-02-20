Нижний Новгород, 20 февраля 2021, 12:18 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 20 февраля исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 257 533 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
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В среднем за неделю охват тестированием составил 161,8 теста на 100 тыс. населения. Показатель продолжает падать в течение нескольких недель подряд.
За минувшие сутки обследованы на коронавирус 5535 нижегородцев. Накануне было проведено 5469 тестов на SARS-CoV-2.
По сравнению с объёмом тестирования в ноябре прошлого года, когда ежедневно проводилось до 18 тыс. исследований, охват тестированием значительно снизился.
Отметим, по данным Росстата на 1 января 2020 года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 12 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2364 человек.