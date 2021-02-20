Минск, , 12:31 — REGNUM Поезда, следующие в Россию из Белоруссии или через белорусскую территорию, снова будут останавливаться в Витебске и Орше. Об этом сообщили 20 февраля в пресс-центре Белорусской железной дороги.

«Продолжается поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — пояснили в организации.

Так, фирменный скорый поезд «Беларусь» № 2/1 Минск — Москва с 20 февраля будет делать остановки на станции «Орша-Центральная», как и поезд «Янтарь» № 30/29 Калининград — Москва.

В Орше можно будет сесть на поезд Минск — Москва — Минск. В Минске и Орше предусмотрены остановки для поезда 360/359 Калининград — Адлер. Из Калининграда он отправится 22 февраля, из Адлера — 25 февраля.

Поезд № 79/80 Калининград — Санкт-Петербург будет делать остановки в Витебске. Первый такой состав отправится 22 февраля из Петербурга, а 24 февраля — из Калининграда.

Пассажиры обязаны соблюдать противоэпидемические требования, напомнили в БЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирское сообщение между Белоруссией и Россией, прерванное из-за пандемии коронавируса, было возобновлено 8 февраля.