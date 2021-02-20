Париж, 20 февраля 2021, 12:36 — REGNUM Мэрия Парижа, возглавляемая членом Социалистической партии Франции Анн Идальго, согласилась на установку в городе вышек телекоммуникационных сетей пятого поколения (5G). Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает Le Figaro.
Уточняется, что мэрия и представители четырех французских телекоммуникационных компаний (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange и SFR) пришли к соглашению, согласно которому установка вышек сетей 5G начнется в столице Франции «в ближайшие недели».
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря французская телекоммуникационная компания SFR начала установку сетей пятого поколения (5G) в городе Лион, несмотря на сопротивление «зеленых партий».
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