Казань, , 12:30 — REGNUM В Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 20 февраля, прошли 68 418 жителей. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

За сутки число привитых возросло на 3 394 человека. Вторую дозу препарата получили 40 575 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии, по данным на 19 февраля, с начала исследований на новую коронавирусную инфекцию всего провели более 1,83 млн тестирований, за сутки — 7 803 исследования. Исследования на новую коронавирусную инфекцию проводят в 21 лаборатории.

Читайте также: В Татарии провели более 1,8 млн тестов на коронавирус