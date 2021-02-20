Москва, , 12:16 — REGNUM Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский пропустит оставшуюся часть чемпионата мира в Поклюке (Словения). Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Отмечается, что причиной такого решения стали проблемы со здоровьем у тренера.

«В последние дни Валерий Николаевич чувствовал себя не очень хорошо. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, и он был доставлен на скорой помощи в госпиталь», — говорится в сообщении.

В больнице Польховский провел несколько часов. В настоящий момент его состояние стабильное. Он находится под присмотром врачей сборной России.

Напомним, чемпионат мира по биатлону проходит в Словении с 10 по 21 февраля.