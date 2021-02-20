Воронеж, , 12:15 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтвердилось 337 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 20 февраля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 19 февраля, сообщалось о 341 новом случае заражения.

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«Спуск с плато понемногу ускоряется: 337 новых заболеваний за сутки (против 395 на пике второй волны); очередная психологическая отметка — меньше 2 тыс. одновременно занятых коек: 1 959 к утру субботы, 20 февраля», — прокомментировали в пресс-службе правительства области.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус подтвердился у 65 434 человек, выздоровели 59 185 пациентов с COVID-19. Число жертв коронавируса достигло в Воронежской области уже 2 183 человек, в том числе 27 пациентов вошли в статистику за последние сутки.