Казань, , 12:19 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию зарегистрировали у 57 человек. Всего подтверждено по состоянию на 20 февраля 17 573 случая инфицирования. Днем ранее COVID-19 подтвердился у 59 жителей республики. Всего выздоровели 14 163 пациента, за сутки — 68 человек. С начала наблюдения подтверждены 313 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Жертвами ковида накануне стали три человека, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 25 пациентов, 32 — лечатся на дому. Наибольшое число инфицированных выявлено среди граждан в возрасте от 30 до 50 лет — 17 человек, от 60 до 70 лет — 15 зараженных, несовершеннолетних — нет. Среди жителей Казани — 21 новый носитель вируса, девять проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, у людей, переболевших COVID-19, обычно поражаются легкие. Поэтому для реабилитации после болезни нужно выбирать санатории на Черноморском побережье.

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