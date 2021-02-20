Пермь, , 12:13 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 240 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 20 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Среди выявленных носителей коронавируса 17 детей и 223 взрослых. В больницах лечение получают 44 человека, еще 196 человек находятся дома под меднаблюдением.

С конца марта в регионе зафиксировано 45 118 случаев заражения. От коронавирусной инфекции оправились 37 332 человека, в том числе 303 — за последние сутки.

На сегодняшний день в стационарах лечатся 1074 пациента с COVID-19. Доля свободного коечного фонда составляет 47,4% от фактически развёрнутого.

С начала пандемии жертвой коронавирусной инфекции стали 1647 человек, за последние сутки подтверждено семь летальных исходов. Еще 1150 пермяков, у которых выявлен коронавирус, умерли по причине сопутствующих заболеваний (в том числе четверо — за минувшие сутки)

Напомним, в губернаторский указ внесены изменения, согласно которым ограничительные меры в Пермском крае в связи с распространением с COVID-19 продлены до 5 марта.