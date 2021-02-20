Новосибирск, , 12:13 — REGNUM В Новосибирске ночью 23 февраля ожидается понижение температуры до — 29 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

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Так, ночью 21 февраля, прогнзируется −25…−27 °С, днём −14…−16 °С, ветер южный 3−8 м/с, ночью преимущественно без осадков, днём — местами небольшой мокрый снег.

22 февраля температура ночью в городе опустится до −20…−22 °С, днём составит −17…−19 °С, ветер ночью западный 7−12 м/с, днём юго-западный 3−8 м/с, местами небольшой снег.

23 февраля ночью ожидается −27…−29 °С, в пригороде до — 32 °C, днём −18…−20 °С, ветер северо-западный с переходом в юго-восточный 3−8 м/с, преимущественно без осадков.