Москва, , 12:13 — REGNUM Московский городской суд оставил в ходе выездного заседания в Бабушкинском суде оставил без изменений решение о замене блогеру Алексею Навальному условного наказания на реальный по делу «Ив Роше». Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем суд засчитал время, проведенное блогером под домашним арестом.

«Зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального — без удовлетворения», — зачитал решение судья.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, братья мошенническим путем похитили деньги ООО «Ив Роше Восток», а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК). Сумма похищенных средств составила около 31,2 млн руб. Тогда суд приговорил Олега Навального к 3,5 года колонии, а Алексея Навального — к 3,5 года условно.

В начале февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы постановил заменить Навальному условный срок лишения свободы на реальный. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. При этом с учётом года пребывания под домашним арестом блогер проведёт в колонии 2,5 года.

Читайте также: Прокуратура поддержала решение суда о замене условного срока Навального