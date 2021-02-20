Ульяновск, , 12:12 — REGNUM В Ульяновске школьник стал фигурантом уголовного дела после участия в протестной акции. Его обвинили в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным правоохранителей, 23 января 2021 года несовершеннолетний находился на мероприятии протестного характера, которое не было согласовано с муниципальными властями.

«Видя одетого в форменное обмундирование сотрудника Росгвардии, злоумышленник нанес ему удар по руке», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношения представителя власти»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы предостерегали о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях, в том числе рассылали письменные предостережения.