Москва, , 12:12 — REGNUM Поднимать престиж российских вузов и науки надо реальными делами, а не накруткой формальных показателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов комментируя выводы Счетной палаты об итогах программы «5−100» по повышению престижности российских вузов.

«Минобрнауки потратили 80 млрд рублей на научные публикации в «мусорных» журналах ради какого-то рейтинга, но при этом годами откладывают строительство самого мощного в мире синхротрона СКИФ в Новосибирске, который стоит 37 млрд рублей. Достройте его, и лучшие физики мира безо всяких рейтингов сами к нам приедут, чтобы поработать на этой уникальной научной установке», — заявил Миронов.

По мнению парламентария, России не только не следует гнаться за попаданием во всевозможные рейтинги, но и, напротив, избегать «мусорных» журналов, пустых публикаций и других «дешевых» способов поднять статус вузов.

Счетная палата РФ подвела итоги программы по поддержке российских вузов «5−100», которая проводилась в 2012—2020 годах. Аудиторы признали, что места вузов-участников программы в рейтингах существенно поднялись, в том числе, за счет увеличения числа научных публикаций и их цитируемости.

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