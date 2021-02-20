Москва, , 12:12 — REGNUM Российский боксёр Дмитрий Бивол может провести поединок против британца Крейга Ричардса 24 апреля. Об этом 20 февраля сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

«Переговоры о бое с Ричардсом уже в процессе. Есть хорошие шансы, что Дмитрий Бивол вернется на ринг 24 апреля в Великобритании», — цитирует Корнилова ТАСС.

Он добавил, что во второй половине 2021 года может состояться бой Бивола с Хильберто Рамиресом. Переговоры по этому поединку ведутся уже давно.

Бивол не выходил на ринг с октября 2019 года. В его активе 17 побед (из которых 11 — нокаутом) и ни одного поражения.