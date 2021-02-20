Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM Смертность от COVID-19 в Петербурге вернулась к суточным показателям недельной давности. Об этом сообщает 20 февраля федеральный оперативный штаб.

Скорая помощь у больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

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За последние 24 часа в Северной столице подтвердили 52 летальных исхода от коронавирусной болезни. Это на пять случаев больше, чем днем ранее, и на 15 случаев больше, чем 17 февраля, когда и начался последовательный рост смертности.

По суточной смертности Петербург пока опережает Москва, где за последние сутки констатировали 58 смертей от ковида.

Всего за время пандемии в Петербурге, по официальным данным, от COVID-19 погибли 10 738 жителей. В России от болезни скончалось уже 82 876 человек, включая 480 человек за последние сутки.

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Добавим, в Петербурге к 20 февраля признали 359 654 случая заражения коронавирусом, хотя власти подтверждали, что в реальности ковидом в разных формах могли переболеть уже до 2 млн петербуржцев.

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