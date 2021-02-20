Киев, , 12:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой почтили память погибших участников акций протеста 2014 года. Об этом сообщила 20 февраля пресс-служба офиса президента Украины.

Зеленские оставили зажжённые лампадки на месте гибели участников беспорядков на улице Институтской.

«Мы не имеем права забыть имена всех погибших на майдане. Мы не имеем права не узнать имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни», — заявил президент Украины.

Напомним, 20 февраля 2014 года «неизвестные снайперы» расстреляли участников беспорядков в центре Киева. Существуют свидетельства того, что к преступлению могут быть причастны лидеры путча, которые таким образом решили сорвать выполнение мирного соглашения, заключённого между беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией.

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Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что расследование основных дел, связанных с событиями на «майдане» может завершиться к концу 2021 года.

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