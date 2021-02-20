Киев, 20 февраля 2021, 12:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой почтили память погибших участников акций протеста 2014 года. Об этом сообщила 20 февраля пресс-служба офиса президента Украины.
Зеленские оставили зажжённые лампадки на месте гибели участников беспорядков на улице Институтской.
Напомним, 20 февраля 2014 года «неизвестные снайперы» расстреляли участников беспорядков в центре Киева. Существуют свидетельства того, что к преступлению могут быть причастны лидеры путча, которые таким образом решили сорвать выполнение мирного соглашения, заключённого между беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией.
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Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что расследование основных дел, связанных с событиями на «майдане» может завершиться к концу 2021 года.
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