Москва, , 12:11 — REGNUM Фотографии нового кроссовера JAC S7, которые были сделаны в российском автосалоне, опубликовал портал «Китайские автомобили».

JAC S7, который будет представлен в России, уже в начальной версии будет оснащен полным набором систем пассивной безопасности (ABS, EBD и пр.), кондиционером, электроприводом боковых зеркал, фарами со светодиодными ДХО, мультифункциональным рулем, камерой заднего вида с двумя задними парктрониками, круиз-контролем и базовой аудиоподготовкой с четырьмя динамиками.

По предварительной информации, продажи новинки в России начнутся в марте, однако, судя по снимкам, автомобиль уже появился у дилеров.

Отмечается, что стоимость пятиместной версии Comfort в России будет составлять 1 549 000 рублей. При этом семиместная версия будет стоить 1 579 000 рублей. Также, по предварительным данным, цена максимальной версии Luxury будет составлять 1 679 000 рублей. Пока не известна только стоимость базовой комплектации кроссовера.

Ранее стало известно, что JAC S7 в России получит турбированный двигатель рабочим объёмом 1,5 л производительностью 150 л. с.

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