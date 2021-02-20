Москва, , 12:08 — REGNUM Блогер Алексей Навальный будет отбывать реальное наказание по делу «Ив Роше». Такое решение принял 20 февраля Мосгорсуд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мосгорсуд признал законным решения Симоновского суда о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

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При этом время, проведённое Алексеем Навальным под домашним арестом с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года, будет засчитано.

Во время заседания прокурор Екатерины Фроловой обратила внимание суда, что в 2020 году, ещё до госпитализации, Навальный допустил семь нарушений режима содержания, а всего их было около 50.

Добавим, что заседание Мосгорсуда проводится в выездном формате в Бабушкинском районном суде столицы. Здесь во второй половине дня пройдёт заседание по другому делу Навального — о клевете.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседание прибыли дипломаты из Швеции и Финляндии.

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