Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM В Петербурге за последние сутки подтвердили еще 1092 случая заражения коронавирусом, сообщает 20 февраля оперативный штаб. Это на пять случаев больше, чем днем ранее, но в целом «плато» по новым случаям сохраняется на этом уровне с 9 февраля.

Горожане в метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего за время пандемии в городе официально подтвердили 359 654 случая заражения, хотя власти подтверждали, что в реальности вирус могли подхватить уже до 2 млн петербуржцев.

Выздоровело от COVID-19 за все время 284 622 человека, включая 2696 пациентов, выписанных за последние сутки.

Добавим, в России за сутки подтвердили 12 953 случая заражения, их общее число достигло 4 151 984.

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