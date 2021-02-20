Волгоград, , 12:08 — REGNUM 197 носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 20 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2658 человек, выписаны после лечения 193 пациента, семь скончались.

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Всего в Волгоградской области подтверждены 47 тыс. 782 случая заражения COVID-19. Справились с болезнью 45 тыс. 690 человек. В стационарах продолжают лечение 2627 взрослых и 31 ребёнок, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1367 пациентов.

За минувшие сутки зарегистрированы семь летальных исходов. Таким образом, с начала пандемии от осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 725 человек.