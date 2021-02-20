Барселона, Испания, , 12:06 — REGNUM Вандалы сожгли центр Барселоны, разгромили сферу гостиничного бизнеса и общественного питания и напали на два полицейских участка в четвертую ночь беспорядков. Об этом сообщает El Mundo.

Похоже, что несколько каталонских районов присоединились к беспорядкам с применением насилия на этой неделе во время митингов протеста против ареста Пабло Хаселя. Полиция по охране общественного порядка задержала двух человек в Барселоне: одного — по подозрению в совершении преступления, связанного с нападением на сотрудников правоохранительных органов, другого — за участие в общественных беспорядках. Еще двое были задержаны в Жироне в четвертую ночь беспорядков.

В Барселоне протестующие, организованные в группы, снова возвели баррикады и нанесли значительный ущерб городу, повредили инфраструктуру и различные учреждения, а также сожгли мусорные контейнеры. Больше всего досталось ресторанам на улице Ла Рамбла, поскольку протестующие сметали все с террас, показывая таким образом в том числе и своё отношение к коронавирусным ограничениям в виде закрытых заведений. Эти действия осудили бизнесмены ресторанного бизнеса, поскольку к убыткам от закрытия заведения добавляются убытки от поврежденной мебели.

Акция протеста началась с митинга на Plaza Universitat, на котором сотрудники полиции опознали и осудили нескольких человек за ношение балаклав, за ношение с собой баллончиков с краской, молотков, сигнальных ракет и «отмычек». Сотрудники полиции также изъяли все эти вещи.

Час спустя на улице Виа Лайетана начались первые стычки, когда протестующие забросали камнями, краской и фейерверками линию полиции, которая охраняла отделение Национальной полиции. Впоследствии они забаррикадировались горящими мусорными контейнерами в районе Пла-де-Палау, где они столкнулись и забросали камнями людей, которые критиковали их за агрессивное поведение. Затем они разнесли два банка.

Позже группы протестующих направились в полицейский участок Guardia Urbana в Ciutat Vella, и, проходя через Эль-Борн, они нанесли значительный ущерб магазинам и банкам в этом районе. Достигнув Рамблы, они напали на сотрудников, охранявших полицейские участки, и нанесли ущерб террасам ресторанов и городской инфраструктуре. Также протестующие ограбили различные магазины спортивной одежды и бутики в этом районе.

В Жироне группы протестующих забросали камнями и бутылками участок полиции по охране общественного порядка, который защищал суды. Они также разрушили три банка на Пласа-де-ла-Индепенденсия, Меркадаль и на улице Ноу. Кроме того, в ходе беспорядков пострадали четыре сотрудника полиции по охране общественного порядка. Всего за неделю было арестовано 59 человек.

В Вилафранка-дель-Пенедес группа бунтовщиков направилась в участок полиции по охране общественного порядка, где они забросали здание краской, пиротехникой и камнями. Они повредили полицейские машины и раскрасили их.