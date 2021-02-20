Саратов, , 12:14 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 20 февраля коронавирусная инфекция выявлена у 47 859 человек, за сутки инфицированы 219 жителей. Накануне заболели 220 человек. Выздоровели с начала пандемии 42 882 пациента, или 89,6%, за сутки — 240 человек. Всего скончались 619 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове выявили 87 новых заболевших, в Энгельсском районе — 22, 20 — в Балаковском, в Балашовском — 13, 12 — в Вольском, остальные — в других муниципалитетах области. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано среди граждан старше 60 лет — 90 пациентов, 45 заболевших — в возрасте от 50 до 59 лет, 25 человек — в возрасте от 40 до 49 лет, 22 человека — от 30 до 39 лет, 17 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 12 человек.

В лабораториях за все время проведено более 1 170 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,2 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 25 февраля отменяются ограничения в работе заведений общественного питания.

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