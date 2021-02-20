Сеул, , 12:10 — REGNUM Представитель от правящей Демократической партии «Тобуро» по-прежнему возглавляет список потенциальных кандидатов на пост следующего мэра столицы Южной Кореи. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Hangil Research.

Согласно результатам опроса, проведенного с 15 по 16 февраля среди 807 жителей Сеула и Пусана, в сравнении кандидатуры Пак Ён Сон и кандидата от Народной Партии Ан Чхоль Су, соотношение уровня поддержки составило 39,4% и 39,3% соответственно. В сравнении с кандидатом от партии «Сила народа» На Гён Воном (39%/27,2%), с кандидатом от партии «Сила народа» О Сэ Хуном (39,5%/27%).

Эксперты отмечают, что кандидаты ведут упорную борьбу, поэтому заранее предугадать, что займёт место мэра Сеула, неизвестно.

Между тем, список потенциальных кандидатов на пост следующего мэра портового города Пусана возглавляет кандидат от партии «Сила народа» Пак Хён Чжун.

В сравнении кандидатуры Пак Хён Чжуна с кандидатом от Демократической партии «Тобуро» Ким Ён Чхуном соотношение уровня поддержки составило 40,8% и 28,2% соответственно. В сравнении с кандидатом от партии «Сила народа» Ли Он Чжу (30,7%/27,6%).