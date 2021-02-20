Москва, , 12:05 — REGNUM У людей, переболевших COVID-19, обычно поражаются легкие. Поэтому для реабилитации после болезни нужно выбирать санатории на Черноморском побережье, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По мнению медиков, хорошо, когда программа санаторной реабилитации сочетается с климато‑ и гидротерапией. Лучший сезон для реабилитации после коронавируса весна и лето, когда можно комфортно принимать солнечные ванны и купаться.

Российские туроператоры считают, что оздоровительные туры в санатории и пансионаты юга России будут в 2021 году гораздо более популярны из-за повышенного спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, более трети санаториев в России запустили программы реабилитации для переболевших COVID-19.

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