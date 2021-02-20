Ижевск, , 12:04 — REGNUM По состоянию на 20 февраля прививку от коронавируса сделали 21 838 жителей Удмуртии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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От общего числа привитых 4451 человек получил оба компонента препарата, полностью завершив вакцинацию.

За минувшие сутки в республике привили 1288 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 февраля в регионе провели 864 448 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2907 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1902 исследования.

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